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Mozambik'te hükümet binasına saldırı: 5 ölü

Saldırganlar Cabo Delgado vilayetinde yerel hükümet binasını basarak 5 kişiyi öldürdü

Mozambik'te hükümet binasına saldırı: 5 ölü

Mozambik'te hükümet binasına düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado vilayetinin Olumbi bölgesinde, hafta sonu yönetim binasını basan kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların 5 kişiyi öldürdüğü, bölgedeki çok sayıda ev ve iş yerini ateşe verdiği belirtildi.

Palma Bölgesi İdarecisi David Machimbuko, saldırıyı doğrularken yerel sakinler çok sayıda ev, iş yeri ve aracın zarar gördüğünü ifade etti.

Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Güvenlik yetkilileri yaşananlar hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Kanadalı bir şirket tarafından petrol arama çalışmalarının yapıldığı Olumbi'de geçen ekimde de benzer bir saldırı olmuş, şirkette çalışan çok sayıda işçi bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Mozambik’te son 4 aydan bu yana kamu binalarına ve güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terör saldırısı düzenlendi. Ekimde başlayan saldırılardan sonra Devlet Başkanı Filipe Nyusi, istihbarat servisi başkanı ve genelkurmay başkanını görevden aldı.

Saldırılardan Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutulurken, grubun Somali'de aynı ismi taşıyan örgütle bağlantısı henüz doğrulanmadı.

Cabo Delgado vilayeti aynı zamanda zengin doğalgaz kaynaklarına sahip.


Kaynak: AA
Etiketler; #Maputo #mozambik #saldırı
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