MSB'den duygulandıran Şehit Cengiz Topel paylaşımı!

Kıbrıs mücadelesi 59. yılında hüzün ve gururla anıldı.

MSB'den duygulandıran Şehit Cengiz Topel paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin 1964'te Kıbrıs'ta düzenlediği uyarı uçuşu sırasında uçağı Rumlar tarafından vurulan ve paraşütle atlamasının ardından Rum askerlerince esir alınarak şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için anma mesajı yayımladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

- 59 yıl önce şehit verdiğimiz Cumhuriyet Dönemi'ndeki ilk hava harp şehidimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i, Erenköy Direnişi ile destan yazan Kıbrıs Türkü şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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