Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfulislam Kaddafi’nin öldürüldüğü iddia edildi

Libya medyası, Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin öldürüldüğünü iddia etti. Ölümün nedeni ve koşullarına ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.

Libya basınında yer alan haberlerde, Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Libya resmi haber ajansı LANA’da yer alan habere göre, Seyfülislam Kaddafi’nin danışmanı ve siyasi ekibinin başı Abdullah Osman, Seyfülislam’ın hayatını kaybettiğini doğruladı. Ölümün nedenine dair ayrıntı paylaşılmadı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay tarafından yapılan açıklamada, Seyfülislam Kaddafi’nin Zintan bölgesinde bu tugay tarafından öldürüldüğü yönündeki haberler yalanlandı. Açıklamada, 444. Tugay’ın Zintan’da herhangi bir birliğinin bulunmadığı ifade edildi.

kaddafi Seyfülislam Kaddafi
