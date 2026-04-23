Mücteba Hamaney: “Ulusal birlik çelik gibi güçleniyor”

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, emperyalist odakların medya üzerinden yürüttüğü psikolojik savaşa karşı halkın sergilediği sarsılmaz duruşu selamladı. Hamaney, ulusal birliğin düşman saflarında stratejik bir kırılma yarattığını belirterek, bu "çelikten iradenin" saldırganları aşağılamaya devam edeceğini vurguladı.

"MİLLİ BİR GÜVENLİK DUVARI ÖRÜLDÜ"

Batı’nın kurguladığı "iç çekişme" senaryolarına bir yanıt da Meclis Başkanı Galibaf’tan geldi. Galibaf, ülkede ılımlı veya radikal ayrımı olmadığını, tüm unsurların devrimci bir ruhla ve tam bir itaatle liderliğe bağlı olduğunu ifade etti. Tahran’dan yükselen bu senkronize ses, Washington’un bölgeyi istikrarsızlaştırma ve zihinleri bulandırma girişimlerine karşı sarsılmaz bir milli güvenlik duvarı örüldüğünü bir kez daha kanıtladı. Saldırgan suçluları pişman etme kararlılığını yineleyen İran yönetimi, zafer yolunun "tek millet ve tek lider" ilkesinden geçtiğini tescil etti.