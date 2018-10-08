İdlib'deki muhaliflerin ağır silahlası cepheden çekme işlemi bugün tamamlanacak. Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de sağlanan mutabakata göre, 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir alanın ağır silahlar ve HTŞ’den arındırılması planlanıyor.

İdlib'deki muhalifler, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, ağır silahları cephe hattından çekme işlemini bugün tamamlayacak.



İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, askeri muhalifler dün gece boyunca, Suriye ordusu ve İran destekli unsurlarla cephe hattını oluşturan alanda ağır silahları çekme işlemine hız verdi.



Alanlardan havan, top, Grad rampaları ve orta menzilli isabet edebilme imkanına sahip füze rampalarının büyük bir bölümü çekildi.



AA'ya bilgi veren askeri muhalif kaynaklar ve süreci koordine eden Türk yetkililer işlemin gün içinde tamamlanacağını bildirdi.



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, Türkiye'ye müzahir Ulusal Özgürleştirme Cephesi ağır silahlarını İdlib'deki cephe hattından çekmeye başladı.



İdlib'in yaklaşık yüze 60'ını kontrol eden El Kaide'nin Suriye kolu olan HTŞ ise hâlâ bölgede... Anlaşmaya göre HTŞ'nin silahlardan arındırılmış bölgeden tamamen çıkarılması öngörülüyor. HTŞ içindeki silah bırakmaya yatkın gruplarla görüşmeler sürüyor.



Türkiye ve Rusya, Soçi'de ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı. Mutabakat kapsamında 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesinin oluşturulması hedefleniyor. Uzlaşıya göre HTŞ’nin bölgeden tamamen çıkması, muhalif grupların da ağır silahlarını çekmesi gerekiyor.



Garantör ülkeler Türkiye ve Rusya, sorumlu bulundukları silahsızlanma bölgesinde koordineli devriyeler gerçekleştirecek.



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