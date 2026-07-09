Muhammed ismi rekor kırdı! İngiltere ve Galler'de 3 yıl üst üste ilk sırada
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere ve Galler'i kapsayan 2025 yılına ait en popüler çocuk isimleri istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Erkek bebeklerde Muhammed ismi popülerliğini artırarak liderliğini korudu.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) bölgedeki isim tercihlerine dair resmi verileri açıkladı. Yayımlanan rapora göre, 2025 yılında İngiltere ve Galler'de dünyaya gelen 5 bin 957 erkek bebeğe Muhammed adı verildi.
Ortaya çıkan bu tablo, bir önceki yılın istatistikleriyle karşılaştırıldığında bahsi geçen ismin kullanımında yüzde 4 oranında net bir artış yaşandığını gösteriyor.
ERKEK BEBEKLERDE İLK ÜÇ BELLİ OLDU
Kaydedilen bu artış ivmesiyle birlikte Muhammed ismi, bölgede üst üste üçüncü kez en popüler erkek bebek ismi seçilerek birincilikteki yerini sağlamlaştırdı.
Ailelerin erkek çocukları için yaptıkları tercihlerde zirveyi takip eden isim Noah olurken, listenin üçüncü sırasına Leo yerleşti.
KIZLARDA 10 YILLIK TAHT DEĞİŞMEDİ
Kız bebeklere yönelik veriler incelendiğinde ise zirvedeki ismin uzun süredir rakiplerine şans tanımadığı görüldü. 2025 yılı içerisinde toplam 2 bin 386 kız bebeğe Olivia adı verildi.
Bu tercih istikrarı, Olivia isminin İngiltere ve Galler'de tam 10 yıl üst üste en popüler kız bebek ismi olma unvanını sürdürmesini sağladı.
Listenin devamında en çok tercih edilen ikinci isim Lily olarak kayıtlara geçerken, Amelia adı da ailelerin en çok yöneldiği üçüncü popüler seçenek olarak ifade edildi.