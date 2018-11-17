Suriye Ürdün sınırındaki Rukban mülteci kampında insanlık dramı yaşanıyor. Moskova Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Direktörü General Mikhail Mizintsev, mültecilerin durumuyla ilgili ABD'yi suçladı. Mizintsev, kamptaki şartların toplama kampları kadar kötü olduğunu ifade etti.

Rusya ABD'den Suriye'nin güneyinde Pentagon tarafından kurulan ve uluslararası yasalara aykırı faaliyet gösteren Al Tanf'tan üssünden çekilmesini istedi.



Açıklamayı Moskova Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Direktörü General Mikhail Mizintsev yaptı. Rus general, Suriyeli göçmenlerin yurtlarına dönmesi konusunda oluşturulan özel komitenin cuma günü yapılan ortak toplantısında, Rukban mülteci kampındaki kötü yaşam koşulları nedeniyle ABD'yi suçladı.



Mizintsev, Suriye-Ürdün sınırındaki Al-Tanf üssünü çevreleyen ABD kontrolündeki güvenlik bölgesinde yer alan bu kampta açlıktan ölüm olaylarının gözlemlendiğini söyledi.



Birleşmiş Milletler'in de sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade eden General Mizintsev, Suriye'deki varlığına gerekçe olarak IŞİD ile mücadeleyi gösteren ABD'nin IŞİD'in olmadığı Al-Tanf'ta işi olmadığını da ifade etti.



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