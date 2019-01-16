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Münbiç'te patlama: 4 Amerikan askeri öldü

Suriye'nin Menbiç kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye gezdiği bölgenin yakınında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 9 kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Münbiç'te patlama: 4 Amerikan askeri öldü

Menbiç Askeri Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre kentte ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye attığı bölgenin yakınında patlama meydana geldi.Konsey, patlamanın ardından yaralılar olduğu bilgisini geçerken, Al Jazeera televizyonunun haberine göre, en az 9 kişi öldü, 20'si de yaralandı.

Saldırıyı IŞİD üstlendi.

'PATLAMA ASKERİ KONSEY YÖNETİCİLERİNİN BULUNDUĞU RESTORANIN YAKININDA OLDU'

Sputnik'e konuşan görgü tanıklarına göre patlamanın yaşandığı bölgede Menbiç Askeri Konseyi yöneticileri ile bir konuk heyet bulunuyordu.

Görgü tanıkları, patlamanın konsey yöneticileri ile heyet üyelerinin bulunduğu restoranın civarında meydana geldi.

HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA ABD ASKERLERİ DE VAR

ANHA haber ajansı, patlamada ölenlerden 2'sinin ABD askeri olduğunu geçerken Yeni Şafak gazetesi ise 5 ABD askerinin hayatını kaybettiğini okurlarıyla paylaştı.

Sputnik

Etiketler; #abd #patlama #münbiç #asker
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