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Muson yağmurları sel felaketine sebep oldu

Nepal de etkili olan Muson yağmurları sel felaketine sebep oldu. Şiddetli yağışlar nedeniyle en az 50 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi ise yaralandı.

Muson yağmurları sel felaketine sebep oldu

Hindistan-Çin arasında yer alan Nepal'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel ve toprak kaymaları yaşandı. Bölgedeki sel felaketine yakalanan 31 kişiden haber alınamıyor.

Felaketin yaşandığı ülkede 50 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

Sel nedeniyle otoyollar ulaşıma kapandı. Haberleşme kulesi ve baz istasyonu devrildi. Binlerce ev zarar gördü.

Kurtarma ekipleri ise bölge halkını tahliye etmeye devam ediyor. Nepal İçişleri Bakanlığı, şu ana kadar 16 bin 520 ailenin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

Nepal Hidroloji ve Meteoroloji Servisi, ülkenin güneyinde nehirlerin yer aldığı bölgede halen su taşkınları yaşanabileceği uyarısı yaptı. Halkın, daha yüksek alanlara çıkması çağrısı yapıldı.

Nepal'in yanı sıra sel felaketi Bangladeş ve Hindistan'da da etkili oldu. Bangladeş de 10'dan fazla kişi muson yağmurlarının neden olduğu yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Hindistan'daki sel ve toprak kaymalarında ise Assam eyaletinde 14 kişi, Arunachal  eyaletinde 6 kişi öldü.

Gelecek günlerde de yağışların şiddetini arttırarak devam etmesi bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #nepal
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