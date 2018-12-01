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Musul'da sel nedeniyle acil durum ilan edildi

Irak'ın Musul vilayetinde, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edildi.

Musul'da sel nedeniyle acil durum ilan edildi

Musul İl Meclisi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, şiddetli yağışların etkili olduğu kentte meydana gelen sel felaketi nedeniyle, acil durum ilan edildiği belirtildi. 

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, sel sularında mahsur kalan bazı ailelerin de kurtarıldığı ifade edildi.

Musul'a bağlanan birçok kara yolunun sel suları sebebiyle kapandığına işaret edilen açıklamada, kent merkezi dışındaki demir bir köprünün yıkıldığı, vilayetin güneyindeki bazı bölgelerin de su altında kaldığı belirtildi.

Irak'ta, 23 Kasım'da meydana gelen sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce ev hasar görmüştü. 

 


Kaynak: AA
Etiketler; #musul #ırak
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