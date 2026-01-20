Musul'da "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı" kuruldu

Tokat Belediyesi, Irak'ın Musul kentinde yürütülen kardeş şehir projesi çerçevesinde 20 bin fidanın dikim işlemini başlattı. Oluşturulan yeşil alana "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı" ismi verildi.

Alandaki ilk fidan dikimi, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından gerçekleştirildi.

YENİ BİR KARDEŞLİK SÜRECİ BAŞLADI

Başkan Yazıcıoğlu, Türkiye ile Irak arasında var olan güçlü kültürel bağların bu projeyle daha da pekişeceğini vurguladı. Musul ve Tokat'ın tarih ve kültür bakımından birbirine benzer şehirler olduğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, temasların bir başlangıç olduğunu belirtti. Yazıcıoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Musul Valiliğine vermiş olduğumuz 20 bin fidanla beraber yeni bir kardeşlik süreci başlatmış olduk. İsmine de Sayın Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı adı verdik. Bunun devamı da gelecek ve her türlü desteği vermeye hazırız."

Yazıcıoğlu, kentin yakın geçmişte geçirdiği zorlu süreçlere rağmen Musul'u güzel bulduğunu ve zor günlerin geride kaldığını ifade etti. Musul Valisi ve ekibinin altyapı, sosyal tesis ve inşaat çalışmalarında ciddi bir ivme yakaladığını gözlemlediğini belirten Yazıcıoğlu, Türkiye'nin tecrübelerini bölgeyle paylaşmak istediklerini kaydetti. Ayrıca Başkan Yazıcıoğlu, sürecin hızlanması adına ilerleyen dönemde Musul-Tokat hava yolu seferlerinin başlamasını temenni ettiklerini dile getirdi.

MUSUL'UN DÖRT BİR YANINA DİKİLECEK

Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nu kentte ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti. Tokat Belediyesi tarafından gönderilen 20 bin fidanın dikiminin başlamasından memnuniyet duyduğunu aktaran Varlı, bu fidanların sadece belirlenen alana değil, Musul'un birçok bölgesine dikileceğini bildirdi.

Öte yandan, fidan desteğinin ardından ilerleyen süreçte Musul'a çeşitli çiçek türlerinin de gönderileceği öğrenildi.