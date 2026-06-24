Müttefikler arasında gerilim! Trump'tan soykırımcı Netanyahu'ya "Binaları havaya uçurmayı bırakın"

ABD ile İran arasında varılan ve bölgede gerilimi düşürmeyi amaçlayan İslamabad Mutabakatı, Washington ile Tel Aviv yönetimi arasında benzeri görülmemiş bir diplomatik çatışmaya yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı JD Vance’in barış adımlarına karşı siyonist İsrail kabinesinden yükselen küstah eleştiriler, iki müttefik arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. ABD yönetimi, Tel Aviv’e askeri ve finansal bağımlılığını hatırlatarak sert uyarılarda bulunurken, soykırımcı İsrail kanadı ise bağımsız hareket edeceklerini ilan etti.

Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından dijital ortamda imzalanan 14 maddelik İslamabad Mutabakatı, bölgedeki dengeleri değiştirdi. Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sonlandırılmasını, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve İran’a yönelik deniz ablukasının kaldırılmasını öngören anlaşma, işgalci İsrail yönetiminde büyük bir infiale neden oldu.

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD ile İran’ın Lübnan’da ateşkesin denetlenmesi amacıyla yeni bir mekanizma kurulması kararı alması üzerine büyük bir panik yaşadığı bildirildi. İçinde eli kanlı siyonistlerin yer almadığı; ABD, İran, Lübnan, Katar ve Pakistan’dan oluşan bu yeni yapı karşısında Netanyahu’nun diplomatik girişim başlattığı belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Lübnan’daki çatışma durumunu incelemek üzere bir izleme mekanizması başlattığını doğruladı. Ancak İran kanadı, mutabakat hükümlerine atıfta bulunarak, Lübnan’da tam bir ateşkes sağlanmadığı ve petrol satış izinleri verilmediği sürece Hürmüz Boğazı’nın açılmayacağını ilan etti.

JD VANCE'TEN SİYONİST BAKANLARA SERT TEPKİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, New York Times gazetesine verdiği mülakatta ve Beyaz Saray’da düzenlediği basın brifinginde, mutabakatı eleştiren siyonist bakanları doğrudan hedef aldı. Özellikle aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’i isim vererek eleştiren Vance, İsrail’in panik havasını tuhaf bulduğunu söyledi. Vance, vahşi katliamları savunan bakanlara karşı şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşmaya saldıran bu kişilere yanıtım şudur: Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız"

Siyonist kabinenin bizzat Başkan Donald Trump’ı hedef alan açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Vance, Tel Aviv’e askeri bağımlılığını sert bir dille hatırlatarak şöyle konuştu:

"Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım. Son üç ayda vatanınızı koruyan savunma silahlarının üçte ikisi Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi. İsrail’de en büyük sorunlarının Başkan Trump olduğunu düşünen herkes uyanmalı ve ülkesinin gerçekliğini görmelidir"

Vance ayrıca, ABD’nin çıkarlarının her zaman işgalci İsrail ile örtüşmediğini, Netanyahu yönetimini eleştirmenin Yahudi karşıtlığı anlamına gelmediğini vurguladı.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA: "BİNALARI HAVAYA UÇURMAYI BIRAKIN"

The Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump ile eli kanlı Başbakan Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmeleri artık dostane geçmiyor. Trump’ın, ABD ekonomisini zorlayan bu savaşı bitirmek isterken, kendisini sürekli çatışmanın içine çeken Netanyahu’ya karşı sabrının tükendiği belirtildi. Lübnan’daki barbarca bombardımanlara tepki gösteren Trump’ın, Netanyahu’ya doğrudan şu sözleri sarf ettiği öne sürüldü:

Netanyahu’nun ise Trump üzerinde baskı kurmak amacıyla ABD’deki sağ eğilimli medya figürlerini ve kendisine yakın senatörleri kullanmaya çalıştığı, ayrıca işgalci İsrail'in bu mutabakata bağlı olmayacağını Trump’a ilettiği iddia edildi. ABD istihbarat kurumları da hazırladıkları raporlarda, sonbaharda seçime gitmeye hazırlanan Netanyahu’nun siyasi geleceğini korumak adına ABD-İran barış çabalarını baltalayabileceği ve Lübnan’dan asker çekmeyi reddederek mutabakatı başarısızlığa mahkum edebileceği uyarısında bulundu.

İŞGALCİ REJİDEN WASHİNGTON'A MEYDAN OKUMA

ABD’den gelen uyarılara ve baskılara siyonist kanattan yanıt gecikmedi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, katıldığı bir televizyon programında Washington yönetimine meydan okuyarak küstahça şu ifadeleri kullandı:

"Eğer İran bize saldırırsa derhal hareket edeceğiz ve güçle karşılık vereceğiz. Kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez"

Lübnan, Suriye ve Gazze’deki gayrimeşru işgalleri hiçbir koşulda terk etmeyeceklerini savunan Katz, buralarda gerçekleştirdikleri yıkımı açıkça dile getirdi.

Diğer yandan, aşırı sağcı fanatik bakanlar da agresif açıklamalarını sürdürdü. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin kendilerini ilgilendirmediğini ve Lübnan’ın güneyinden çekilmeyeceklerini ileri sürdü. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yaşanan asker kayıplarının ardından adeta vahşet kusarak şu ifadeleri yineledi:

"Bütün Lübnan yanmalı. Her İsrailli annenin gözyaşı için bin Lübnanlı anne ağlamalı"

Ben-Gvir’in bu barbarca sözlerine ABD’li Senatör Bernie Sanders sert tepki göstererek, bu açıklamaların bir savaş suçlusuna ait olduğunu ve aşırılıkçı İsrail hükümetinin ABD’den tek bir kuruş yardımı bile hak etmediğini belirtti.

Başkan Trump, küresel barış görüşmelerini riske atan bu süreçte işgalci İsrail’den Hizbullah ile ateşkes yapmasını talep ettiğini açıklarken, Netanyahu’nun siyonist orduya Lübnan’ın güneyindeki saldırıları durdurma ancak işgal edilen bölgelerden çekilmeme talimatı verdiği iddia edildi. İki ülke arasındaki bu stratejik çatışmanın, Batı Asyadaki kalıcı barış arayışlarını nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.