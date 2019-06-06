İkinci Dünya Savaşı'nda müttefik kuvvetlerinin Alman işgali altındaki Normandiya sahillerine çıkarma yapmalarının üzerinden 75 yıl geçti. Çıkarmanın yıl dönümünde Fransa'da düzenlenen törenlere Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yanı sıra İngiltere Başbakanı Theresa May ve ABD Başkanı Donald Trump da katıldı

Fransa'da 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 75'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (Emanüel Makron)'un ev sahipliğinde ülkenin Ver-Sur-Mer (Ver Sür Mer) semtinde düzenlenen törene İngiltere Başbakanı Theresa May (Teresa Mey) katıldı.



Burada kısa bir konuşma yapan Macron, Fransa için savaşan 25 bin askerin anısına buraya İngiliz anıtının inşa edileceğini belirterek, bu kararı May ile geçen yıl aldıklarını söyledi.



May de bu anıt için Macron'a teşekkür etti.



Macron ve May'in katıldıkları Ver-Sur-Mer (Ver Sür Mer)'deki törenlerin ardından Macron, Amerikan Başkanı Donald Trump ile Fransa'nın kuzeybatısındaki Colleville-Sur-Mer (Kolvil Sür Mer)'de bir araya geldi.



Burada konuşan Macron, Fransa'nın Amerikalı, İngiliz ve Kanadalı askerlerin Normandiya Çıkarması'nda yaptıklarını unutmadığını söyledi. Fransız lider, ülkesinin Amerika'ya ne kadar borçlu olduğunun bilincinde olduğunu belirtti.



Macron, "Fransa halkı, insanlık tarihine çok şey katmış olan iki ulusumuz arasındaki dostluğu canlandırmaya hazır." dedi.



Donald Trump da "Bugün Amerikalılar Fransız halkını kucaklıyor ve hayatını kaybedenleri andıkları için onlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



6 Haziran 1944'te Amerika, İngiltere ve Kanada'nın oluşturduğu 160 bin kişilik müttefik kuvvetleri 160 bin kişiyle Fransa'nın kuzeyindeki Normandiya sahiline çıkarma yapmıştı.



ulusal.com.tr

