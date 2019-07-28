81 ilde eş zamanlı uygulama
81 ilde eş zamanlı uygulama
Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da Suriyelilerin eyleminde hareketli dakikalar
İstanbul'da Suriyelilerin eyleminde hareketli dakikalar
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Myanmar'da toprak kayması: 6 ölü, 12 kayıp

Myanmar''da yeşim taşı çıkarılan bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

Myanmar'da toprak kayması: 6 ölü, 12 kayıp

Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Kaçin eyaletine bağlı Hpakant'ta bir maden ocağında toprak kayması meydana geldiğini kaydederek en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Toprak kaymasının ardından 9 madenci ve 3 güvenlik görevlisinin kaybolduğunu ifade eden yetkililer, arama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Hpakant'ta özellikle yağışların yoğun olduğu dönemlerde sık sık toprak kaymaları meydana geliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Myanmar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.