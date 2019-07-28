Myanmar'da toprak kayması: 6 ölü, 12 kayıp

Myanmar''da yeşim taşı çıkarılan bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında en az 6 kişi yaşamını yitirdi.



Yetkililer, Kaçin eyaletine bağlı Hpakant'ta bir maden ocağında toprak kayması meydana geldiğini kaydederek en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



Toprak kaymasının ardından 9 madenci ve 3 güvenlik görevlisinin kaybolduğunu ifade eden yetkililer, arama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirdi.



Hpakant'ta özellikle yağışların yoğun olduğu dönemlerde sık sık toprak kaymaları meydana geliyor.