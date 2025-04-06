Myanmar'da can kaybı 3 bin 471'e yükseldi

Myanmar’da 28 Mart’ta yaşanan 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki büyük deprem, ülkede büyük bir yıkıma yol açtı. İlk belirlemelere göre, can kaybı 3 bin 471'e yükseldi. Bu korkunç felaket, yalnızca Myanmar’ı değil, Tayland ve Çin gibi komşu ülkelerde de şiddetli biçimde hissedildi.

Depremlerin ardından bölgede büyük yıkım yaşanırken, 4 bin 671 kişi de yaralandı. Arama kurtarma ekipleri, yıkıntıların altında kalan ve kaybolduğu bildirilen 200'ü aşkın kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kayıp kişilerin bulunması için tüm kaynakları seferber etmiş durumda.

SAGAING BÖLGESİ EN AĞIR DARBEYİ ALDI

Depremler, Myanmar’ın orta kesimindeki Sagaing bölgesinde etkili oldu. Şiddetli sarsıntılar, çok sayıda bina ve altyapıyı tahrip ederken, hayatta kalanlar için ciddi yaşam mücadelesi başlamış oldu. Bölgede acil yardımlar ve sağlık hizmetleri hızla ulaşmaya çalışırken, halk büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldı.

Myanmar’daki depremler, komşu ülkeler Tayland ve Çin’de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Her iki ülke de, sınırlarına yakın bölgelerde binaların hasar gördüğünü ve çok sayıda kişinin panik halinde sokaklara döküldüğünü bildirdi.