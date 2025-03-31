Myanmar'da can kaybı hızla artıyor: Ölü sayısı 1700'e ulaştı

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki büyük deprem felakete yol açtı. Can kaybının 1.700'e yükseldiği açıklanırken, 3.400 kişinin yaralandığı ve 300 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Komşu ülke Tayland'da da deprem nedeniyle ölü ve yaralı sayısı artıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Myanmar'da can kaybı hızla artıyor: Ölü sayısı 1700'e ulaştı
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Myanmar'da 28 Mart’ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki büyük deprem, ülkede büyük bir yıkıma neden oldu. Askeri yönetimin enformasyon ekibi tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 1.700'e ulaştığı, yaralı sayısının ise 3.400 olarak revize edildiği bildirildi. Ayrıca 300 kişinin hala kayıp olduğu belirtilirken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Depremden en çok etkilenen bölgelerden biri Sagaing bölgesi olurken, çok sayıda ev, okul, hastane ve ibadethanenin büyük hasar aldığı aktarıldı.

KOMŞU ÜLKE TAYLAND DA DEPREMDEN ETKİLENDİ

Depremin şiddetli hissedildiği Tayland'da da ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Taylandlı yerel afet yönetim yetkilileri, başkent Bangkok’ta can kaybının 17’ye yükseldiğini, 32 kişinin yaralandığını ve 83 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Tayland Afet Önleme ve Azaltma Kurumu’nun açıklamalarına göre, ülkede 420 ev, 48 tapınak, 76 hastane ile çok sayıda okul ve devlet dairesi hasar gördü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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