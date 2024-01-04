Myanmar'dan Ateşlenen Top Çin'e Düştü

Myanmar topraklarından ateşlenen bir top Çin'de bir kasabaya düştü. 5 kişi yaralandı.

Çin, Myanmar'ın kuzeyinde askeri cunta ile isyancı güçler arasındaki çatışmalar sırasında sınırın Çin tarafındaki bir kasabaya isabet eden topçu ateşi sonucu beş kişinin yaralanmasının ardından ateşkes çağrısını yineledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Perşembe günü yaptığı açıklamada Pekin'in olayı "şiddetle kınadığını" belirterek Çin'in vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için gerekeni yapacağını söyledi.

Olay Çarşamba günü Myanmar'ın kuzeyinden ateşlenen top mermilerinin sınırdan yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıkta bulunan Yunnan eyaletindeki Nansan kasabasına isabet etmesiyle meydana geldi. Olayda yaralanan beş kişi şu anda hastanede tedavileri sürüyor.