Orta Asya'nın en büyük festivallerinden Naadam Çin'in Moğolistan Özerk Bölgesi'nde başladı. At yarışlarının yapıldığı, güreş turnuvalarının tertiplendiği Naadam, atlı çoban kültürü mirasını yarınlara taşıyor.

Moğolistan'ın ve aynı zamanda göçer kültürün en büyük halk buluşmalarından biri olan Naadam Festivali başladı.Çin'in kuzeyindeki Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki festival binlerce yıllık Asya göçer kültürünü yaşatıyor.Naadam Festivali, özellikle son yıllarda yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Festival hakkında çekilen pek çok uluslararası belgesel ve yayınlanan gezi yazıları festivalin dünya çapında ünlenmesini sağladı.Naadam Festivali'nde atlı çoban kültürünün vazgeçilmez öğeleri olan at yarışları tertip ediliyor, güreş turnuvaları düzenleniyor.Naadam Festivaline bu yıl 10 bini aşkın misafir ve katılımcı yer alıyor.