Nakliye Sendikaları İsrail’e Gidecek Silahları Yüklemeyecek

Belçika'daki nakliye işçileri sendikalarından Filistin’e destek geldi. Sendikalar liman ve havalimanlarında yer hizmetleri ile nakliye sektöründeki çalışan üyelerine çağrı yaptı. İsrail'e gidecek askeri kargoyu yüklememelerini istedi. Çağrıda, “ Bu silahların yüklenmesi masum insanların öldürülmesine katkı yapmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralyalı mevkidaşı Richard Marles ile Washington'da bir araya geldi. ABD ve Avustralya'nın Hint-Pasifik bölgesinde birçok sorunla karşılaştığına savundu. Austin, Avustralya'ya "Black Hawk" helikopteri teslimatlarını hızlandıracaklarını kaydetti.



ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, "otopilot" sürücü destek sisteminin ölümlü kazaya yol açtığı gerekçesiyle hakkında açılan davayı kazandı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde görülen davada, 12 üyeli jüri, kazanın otopilotun hatasından kaynaklandığına dair yeterli kanıt bulunmadığını tespit etti.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti İspanya'nın başkenti Madrid'deki büyükelçiliğini de temelli kapattığı bildirildi. Pyonyang yönetimi daha önce Uganda ve Angola'daki büyükelçiliklerini kapatmıştı.



Almanya'nın Frankfurt kentindeki birçok metro ve tren hattının kesiştiği Merkez Metro İstasyonu’nda el bombası bulundu. Güvenlik güçleri, el bombası nedeniyle metro ve tren seferleri askıya alınırken, yolcular istasyondan tahliye edildi. Polis pimi çekilmemiş haldeki el bombasını etkisiz hale getirerek, incelemek üzere el koydu. İstasyondaki tehlikenin geçmesinin ardından 3 saat sonra seferler yeniden normale döndü.



Avrupa Ciaran Fırtınası’na hazırlanıyor. Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa ve ve İber Yarımadası'nı etkilemesi beklenen Ciaran Fırtınası sebebiyle yoğun sağanak yağış ve sel uyarıları yapıldı. Fransa'da Ciaran Fırtınası nedeniyle vatandaşlardan bu gece evlerinden çıkmamaları istendi.



Çin, çok amaçlı yer gözlem uydusu "Tienhui-5"i uzaya gönderdi. Uydu, Long March 6 roketiyle Şaansi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşen uydu; coğrafi haritalandırma, toprak kaynaklarının takibi, bilimsel deneyler ve diğer görevlerde kullanılacak.



FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan 2034 Dünya Kupası açıklaması geldi. Infantino, "Dünya Kupası şu anda tek aday olan Suudi Arabistan'da düzenlenecek." dedi. TFF daha önce Suudi Arabistan'a desteğini açıklamıştı.