Namaz kılan genci secdede katletmişti: Cinayette yeni gelişme

Fransa’nın Gard vilayetinde bulunan La Grand-Combe kasabasındaki Hatice Camisi’nde, 25 Nisan’da meydana gelen korkunç olayın yankıları sürüyor. Müslüman genç Aboubakar Cisse, camide namaz kıldığı sırada Olivier H. isimli kişi tarafından yaklaşık 50 kez bıçaklanarak öldürüldü. Saldırgan, bu dehşet anlarını kendi cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

SALDIRGAN PSİKİYATRİ MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo’nun aktardığına göre, cinayetin faili Olivier H, 20 Haziran itibarıyla ülkenin güneyindeki Doğu Pireneler vilayetinde yer alan bir psikiyatri merkezine sevk edildi.

Saldırganın avukatı Adrien Gabeaud, müvekkilinin 3 hafta önce psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutulduğunu ve yapılan testlerin ardından “ağır ve kronik şizofreni” tanısı konduğunu açıkladı.

Soruşturma dosyasına göre, Olivier H, olay günü Aboubakar Cisse’ye “namaz kılmayı öğrenmek istiyorum” diyerek yaklaştı. Camide bulunan tanıkların ifadesine göre, örnek kişiliğiyle tanınan ve çevresinde sevilen biri olan Cisse, bu talebi olumlu karşılayarak yardımcı olmayı kabul etti.

Ancak saldırgan, Cisse secdeye gittiği sırada yanında taşıdığı bıçakla peş peşe 50 kez saldırarak genci öldürdü. Olay yerinden kaçan H., birkaç gün sonra İtalya’nın Pistoia şehrinde bir polis karakoluna teslim oldu. 27 Nisan’da İtalya’da gözaltına alınan saldırgan, Fransa’ya iade edilmeyi kabul etti.

Fransa’ya getirildikten sonra hakkında başlatılan yargı sürecinde Olivier H, 9 Mayıs’ta çıkarıldığı mahkemece, “ırk veya dine dayalı kasten adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.