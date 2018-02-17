Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah, Amerika'nın Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'yi yarı yolda bırakacağını söyledi. Nasrallah, bölgedeki terör örgütlerinin Amerika'nın Suriye'ye karşı savaşında sadece bir "araç" olduğunu ifade etti

Hizbullah lideri, Amerika'nın Suriye'de desteklediği terör örgütü PKK/PYD'yi yarı yolda bırakacağını söyledi.



Lübnan Hizbullahı lideri Hasan Nasrallah, Amerika'nın desteklediği terör örgütlerine "Sizi yarı yolda bırakacaklar" diye seslendi. Nasrallah, terör örgütlerinin, Amerika'nın Suriye'ye karşı verdiği savaşta sadece bir "araç" olduğunu ifade etti.



Nasrallah, Lübnan hükümetine de seslendi. Denizdeki enerji alanları üzerinde İsrail’in hak iddialarına cevap verilmesi gerektiğini bellirten Nasrallah, bunun "Tüm Lübnan’ın savaşı" olduğunu kaydetti.



İsrail karşısında "sıkı ve güçlü" durulması gerektiğini de söyleyen Hizbullah lideri, Lübnanlı yetkililere "Amerikaya karşı bizi öne sürün" dedi.



ulusal.com.tr