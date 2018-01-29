NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO, korkakça ve vahşi terör saldırılarına maruz kalan Afganistan ile dayanışma içinde olmaya devam ediyor. Düşüncelerim, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla ve yaralılarla birlikte"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da meydana gelen terör saldırılarına ilişkin, "NATO, korkakça ve vahşi terör saldırılarına maruz kalan Afganistan ile dayanışma içinde olmaya devam ediyor. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla ve yaralılarla birlikte." ifadesini kullandı.



Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, terör saldırıları nedeniyle ulusal yas ilan edilen Afganistan'da güvenlik güçlerinin, direnişçilerle cesur ve dirayetli şekilde mücadele ettiğini belirtti.



NATO'nun Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde eğitim desteğini artırdığını ve Afgan güvenlik güçlerinin yetenek ve kabiliyet gelişimine destek verme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Stoltenberg, Afganlar tarafından kabul gören, onların girişimiyle yürütülecek barış ve uzlaşı sürecine odaklanılması gerektiğini, istikrarlı bir Afganistan'ın herkes için faydalı olacağını vurguladı.



NATO'nun terörle mücadele konusunda Afganistan'ın yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Stoltenberg, barış ve uzlaşı için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.



Kabil'de İçişleri Bakanlığı binası yakınında cumartesi ambulansla gerçekleştirilen intihar saldırısında 103 kişi hayatını kaybetmiş, 250'den fazla kişi yaralanmıştı.



Kabil'in batısındaki bir askeri üsse bu sabah düzenlenen ve DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda ise 11 Afgan askeri öldü, 10 asker yaralandı.















