Rusya gündemli NATO toplantısında Amerika, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı gündeme getirdi. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'ya anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini açıkladı. NATO üyesi ülkeler de yaptıkları yazılı açıklama ile Rusya'ya uyarıda bulundu.

NATO Rusya gündemiyle toplandı. Amerika, Moskova yönetimini kanunsuz davranmakla suçladı, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması için ihtar verdi.



NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ilk gün oturumlarıın ardından Amerikan Başkanı Mike Pompeo, basın toplantısı düzenledi.



Pompeo, Rusya'ya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini açıkladı.



Moskova'nın anlaşmayı "Esaslı biçimde ihlal ettiğini" söyleyen Pompeo, Rusya'nın yeni füzelerinin Avrupa için tehdit olduğunu öne sürdü.



Rusya'nın adımlarının ABD ve müttefiklerini tehlikeye attığını söyleyen Dışişleri Bakanı, Moskova'nın anlaşmadan ayrılması için 6 aylık ihtar süresinin 60 gün sonra başlayacağını bildirdi.



NATO'ya üye olan 29 ülkenin dışişleri bakanları da Rusya'yı anlaşmaya uymaya çağırdı. Yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın geliştirdiği yeni füze sistemiyle anlaşmayı ihlal ve Avro-Atlantik bölgesinin güvenliğini tehdit ettiği sonucuna vardığı ifade edildi.



Öte yandan Rusya'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın anlaşmaya sıkı bir şekilde uyduğunu, Amerika'nın da bunu bildiğini belirtti.



Bu arada toplantı kapsamında ikili temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumlarına da katılacak.



Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trans-Atlantik bağın hem NATO hem de müttefiklerin kolektif güvenliği için kilit öneme sahip olduğunu ifade etti.



ulusal.com.tr