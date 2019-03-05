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NATO'dan Rusya'ya 'yükümlülük' çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'in INF'yi askıya almasının ardından, yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi. NATO Sekreteri, INF'nin Avro-Atlantik güvenliğinin temel taşlarından biri olduğuna dikkati çekti

NATO'dan Rusya'ya 'yükümlülük' çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya alan Rusya'ya yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

NATO Genel Sekreteri INF Anlaşması'nın 1987'den bu yana Avro-Atlantik güvenliğinin temel taşlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Stoltenberg, Rusya'nın SSC8 adlı füze sisteminin INF Anlaşması'nı açık şekilde ihlal ettiğini iddia etti.

NATO Genel Sekreteri, NATO müttefiklerinin Rusya'ya güçlü bir mesaj verme konusunda birlik olduğunu ifade etti. Ancak önceliklerinin anlaşmayı kurtarmak olduğunu söyledi.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin aynı zamanda "INF Anlaşması'nın olmadığı bir dünya" için de hazırlık yapmaya başladığına dikkati çekti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #nato #rusya #Genel Sekreter
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