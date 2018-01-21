NATO'dan terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek geldi. Bir NATO yetkilisi taptığı açıklamada "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin operasyonu'na NATO'dan destek açıklaması geldi.



A.A. muhabirine açıklama yapan NATO bir yetkilisi, Türkiye'nin istikrarsız bir bölgede bulunduğunu ve terörizmden çok ciddi zarar gördüğünü vurguladı. NATO yetkilisi "Tüm ülkelerin kendini savunma hakkı bulunmaktadır. Bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önem taşımaktadır." diyerek Afrin operasyonu'na destek verdi.



NATO'nun IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun bir üyesi olduğunu ancak Suriye'de sahada bir mevcudiyeti bulunmadığını hatırlatan yetkili, Türkiye'nin operasyon ile ilgili olarak NATO müttefiklerini bilgilendirdiğinin altını çizdi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türk yöneticilerle yakın irtibat içinde olduğunu da kaydeden yetkili, Stoltenberg'in salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptığını da anımsattı.





ulusal.com.tr