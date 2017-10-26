NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel, Türkiye'nin S-400 alma kararı hakkında 'kararda bağımsızlar ama söz konusu adımın gerekli sonuçları olabilir' ifadesini kullandı.

NATO Askeri Komitesi Başkanı Orgeneral Petr Pavel, çarşamba günü yaptığı açıklamada, 'her bir ülkenin kendi savunma kararlarını vermekte serbest olduğunu ancak Türkiye'nin planlanan S-400 füzelerini almasının Ankara'nın NATO müttefikleriyle herhangi bir hava savunma sisteminin parçası olmasını engelleyeceğini' ileri sürdü. Pavel, başka teknik kısıtlamaların da ortaya çıkabileceğini savundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül'de yaptığı açıklamada S-400'lerin alımı konusunda Rusya ile anlaşmaya varıldığını ve imzaların atıldığını duyurmuştu.



Dünyada kullanımda olan en iyi uzun menzilli hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400 sistemleri, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.



'MÜTTEFİK VARLIKLARI İÇİN ZORLUK YARATIYOR'



Savunma Yazarları Grubu'nun ev sahipliğini yaptığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pavel "Egemenlik ilkesi, savunma teçhizatının ediniminde açıkça görülüyor ancak ülkeler bu kararları vermede bağımsız oldukları gibi, kararlarının sonuçlarıyla yüzleşmede de bağımsızlar" dedi.



"NATO füze savunma sistemleri ile entegre olmasa bile S-400'lerin bulunması, o ülke topraklarında potansiyel olarak konuşlandırılacak olan müttefik varlıkları için zorluklar yaratıyor" ifadelerini kullanan Pavel, müttefiklerin konuyu tartışmalarının, endişe ve potansiyel güçlükleri dile getirmelerinin adil olduğunu belirtti.



'BANA MÜKEMMEL TEK BİR ULUS GÖSTER'



Pavel, Türkiye'nin NATO'nun kilit bir parçası olarak kaldığını söyledi ve Ankara'nın anti-demokratik olmakla eleştirilmesine ilişkin "Demokratik eksiklikler söz konusu olduğunda, bana mükemmel bir tek ulus göster. Hiç kimse mükemmel değil" ifadelerini kullandı./Sputnik