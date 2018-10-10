30 NATO ülkesi, Soğuk Savaş'tan bu yana düzenlenecek en büyük tatbikata hazırlanıyor. Türkiye'nin dışlandığı Trident Juncture 2018 tatbikatının tarihi belli oldu. 25 Ekim - 7 Kasım tarihlerinde yapılacak tatbikat kapsamında NATO ve ortaklarının 40.000'den fazla katılımcısı Norveç'e gidecek. Tatbikat Rusya'nın Vostok tatbikatına yanıt olarak yorumlanıyor.

NATO ülkeleri ve Norveç geniş katılımlı bir tatbikata hazırlanmaya başladı.



NATO'nun 1980'den sonra Noveç'te yürüttüğü en geniş çaptaki tatbikatın yapılması planlanıyor. Tatbikatla NATO'nun müdahale gücü, bir üye ülkeye yardım etme kabiliyeti ve Norveç'in geniş çapta müttefik takviyesi alma yeteneği test edilecek.



Tatbikat hava,deniz ve kara unsurlarının katılımıyla yürütülecek. Tatbikat'ın Norveç'te yapılacak olmasının sebebi ise Norveç'in sert iklimi olarak açıklandı. Soğuk ve yağışlı havalar, NATO birlikleri için ek zorluklar doğuracak ve onları zor koşullarda çalışacak şekilde eğitecek.



Norveç, Trident Juncture 18'e ev sahipliği yapmayı teklif etmiş ve NATO bu teklifi dört yıldan fazla bir süre önce kabul etmişti. Norveç, uzun süredir çok uluslu askeri tatbikatlara ev sahipliği yapıyor.



2014'ten bu yana, küresel güvenlik durumundaki değişiklikler nedeniyle toplu savunma NATO'nun öncelikleri arasında yer aldı. NATO bu tatbikatı güçlü olduğunu göstermek amacıyla yapacağını duyurdu.



Tatbikatın ilk kısmı 25 Ekim'den 7 Kasım'da ikinci kısmıysa 14–23 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Tatbikatın yürütülmesinden ise NATO Ortak Kuvvetleri Komutanı Amiral James G. Foggo III sorumlu olacak.



Türkiye'nin davet edilmeyip dışlandığı bu tatbikat Rusya'ya gözdağı vermeyi amaçlıyor. NATO'nun Norveç tatbikatı, askeri yorumcular tarafından Rusya'nın geçtiğimiz ay yaptığı ve 300 bin askerin katıldığı Vostok tatbikatına da yanıt olarak yorumlanıyor.



ulusal.com.tr



