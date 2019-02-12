NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD ve Türkiye'nin NATO toplantılarındaki ikili görüşmelerde Suriye'de iş birliğini geliştirmeyi ele aldıklarını belirterek “Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde iş birliği yapmasını memnuniyetle karşılıyorum” dedi. Stoltenberg açıklamasında Rusya'yı eleştirmeyi de ihmal etmedi!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin güneyde terörizmle mücadelede önemli bir müttefik olduğunu belirterek, "Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde iş birliği yapmasını memnuniyetle karşılıyorum. ABD ve Türkiye'nin NATO toplantılarındaki ikili görüşmelerde Suriye'de iş birliğini geliştirmeyi ele aldıklarını görüyoruz. Bunun yarınki toplantıda da olmasını bekliyoruz" diye konuştu.



RUSYA'YI SUÇLADI!

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilme kararını destekleyen Stoltenberg, Rusya'nın anlaşmayı ihlal etttiğini ileri sürdü.



Stoltenberg, ABD'nin anlaşmadan çekilmek için 6 ay süresi bulunduğunu ve Moskova için bu sürenin son şans olduğunu iddia ederek savunma bakanlarının toplantıda Rusya'ya karşı alınacak önlemleri görüşeceğini kaydetti.



Genel Sekreter Stoltenberg, INF'nin yanı sıra yarın görüşülecek diğer konular arasında Afganistan, Irak ve Kosova'daki NATO misyonlarının durumu, NATO-Avrupa Birliği (AB) iş birliği, müttefiklerin savunma harcamaları ve külfet paylaşımı gibi başlıklar bulunduğunu ifade etti.



Öte yandan geçtiğimiz günlerde NATO'ya katılım protokolü imzalayan Makedonya'yı toplantıda Savunma Bakanı Radmila Sekerinski temsil edecek.