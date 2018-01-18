Stoltenberg, Makedonya Başbakanı Zaev ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile bir araya geldi.

Stoltenberg, iki günlük Makedonya ziyareti kapsamında Başbakan Zaev ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg burada yaptığı açıklamada, gün içerisinde ülkenin üst düzey yöneticileriyle yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Geçen yıl Makedonya Meclisinde yaşanan şiddet olaylarına da değinen Stoltenberg, ülkenin ciddi çaba sarf edip uzun vadeli siyasi istikrar yönünde ilerleme kat ettiğini belirterek, "NATO, ülkenizin çabalarını desteklemeye devam edecektir." dedi.



İsim sorunu çözülmeden NATO üyeliği olamaz

Makedonya ordusunun, NATO'nun Afganistan misyonlarına katılımından ve buradaki asker sayısını arttırmasından dolayı teşekkür eden Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkenizin geleceğine yönelik iyi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik. İsim sorununa yönelik çabalarınızı takdir ediyorum. Bu konu hakkında anlaşmaya varılması, sizin NATO'ya dahil olmanız için temel öneme sahip. İsim sorunu çözülmeden NATO üyesi ülke olamaz. Bu 2014 ve 2016 yıllarındaki NATO zirvelerinde de söylenmişti. B planı yok. İsim sorunu çözülmeden NATO'ya dahil edilme olamaz."

Bu soruna ilişkin ortak kabul edilebilir bir çözümün bulunabileceğine inandığını dile getiren Stoltenberg, ülkenin reformlar çerçevesinde soruna çözüm bulma iradesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İyi yönetim, çok etnikli toplum, iyi komşuluk ilişkileri ve medya özgürlüğü gibi konuların NATO'ya üye olma açısından kilit konular olduğunun altını çizen Stoltenberg, ülkedeki tüm siyasi aktörleri yapıcı bir şekilde çalışmaya ve Makedonya hükümeti ile muhalefeti iş birliğine çağırarak, NATO'nun kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Karadağ'ın NATO üyeliğine de değinen Stoltenberg, Makedonya'nın Avrupa-Atlantik hedeflerini desteklediklerini vurguladı.



"Makedonya'nın NATO'nun 30. üyesi olmasını bekliyoruz"

Makedonya Başbakanı Zaev de bu ziyaretin, 2018 yılının Makedonya ve bölgenin yanı sıra NATO ve Avrupa Birliği (AB) için de "tarihi bir yıl" olacağına dair teşvik niteliği taşıdığını belirtti.

NATO'nun Batı Balkanlar'a gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Zaev, "Kuzey Atlantik İttifakı ailesinin bir parçası olmak isteyen tüm bölge ülkelerinin entegrasyon süreçlerini tamamlama yoluna götürme zamanı geldi. Biz, bu amaca ulaşmak için beraber çalışmaya hazırız." dedi.

Makedonya'nın 2008 yılındaki Bükreş Zirvesi'nde, beklediği NATO üyeliği davetini alamadığını anımsatan Zaev, "Tüm ülkelerin, Makedonya'nın tüm kriterleri yerine getirdiğine yönelik hemfikir olmasına rağmen Yunanistan'ın bizim anayasal ismimizle var olan sorunu yüzünden 2008 yılında NATO'nun kapıları önünde kaldık." ifadelerini kullandı.

Makedonya hükümetinin isim sorununun aşılması yönünde aktif çaba gösterdiğine dikkati çeken Zaev, Makedonya'nın NATO'nun 30. üyesi olmasını beklediğini sözlerine ekledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Makedonya'daki temasları kapsamında bugün Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Meclis Başkanı Talat Caferi, Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ve siyasi parti liderleriyle görüştü.

Makedonya'yı ilk defa ziyaret eden Stoltenberg, haziran ayında Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüştüğü Zaev'in daveti üzerine Üsküp'e geldi.



Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Makedonya'yı 2014'te ziyaret etmişti.