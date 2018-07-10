NATO'nun 29 lideri, 11-12 Temmuz'da Brüksel Zirvesi'nde bir araya gelecek. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

NATO üyesi ülkelerin liderleri, 11-12 Temmuz'da Brüksel'deki NATO zirvesine katılacak.Liderler terörle mücadele, sorumluluk paylaşımı, "Açık Kapı" politikası, NATO-AB iş birliği ve NATO Komuta Yapısının uyarlanması gibi konuları ele alacak.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında gerçekleşecek zirvede Stoltenberg, üçüncü kez NATO Zirvesi'ne başkanlık yapacak. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.Zirvede görüşmeler "Caydırıcılık ve Savunmayı Güçlendirme", "Terörle Mücadele ve İstikrarı Yayma", "AB ile İş Birliğini Güçlendirme", "NATO'yu Modernleştirme", "Daha Adil Sorumluluk Paylaşımı", "Ortak Değerler ve Transatlantik Birlik "adlı altı ana başlık altında gerçekleşecek.Ayrıca ev sahibi olan Belçika hükümeti kritik zirve için 2 bin 400 polis memuru ve bin asker görevlendirecek.Zirveyi bin 600'den fazla gazetecinin takip etmesi bekleniyor.