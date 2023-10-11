NATO ve BM'den İsrail'e Çağrı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk günkü oturumlarının bitiminde basın toplantısı düzenledi.



Stoltenberg, Hamas'ın operasyonunu terör saldırısı olarak nitelendirdi, "İsrail’in kendini savunma hakkı var" dedi.





“İsrail’in vereceği karşılığın orantılı olmasını bekliyorum" diyen Stoltenberg, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırdığını hatırlattı. “Bu durum, çatışmanın tırmanmasını engellemek için verilmiş önemli bir caydırıcılık mesajıdır.” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını istedi. Guterres, "hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze’ye girmesine izin verilmeli" dedi.



Arap Birliği'nden de açıklama geldi. Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt, Gazze'deki Filistinlilerin derhal durdurulması ve kınanması gereken bir katliama maruz kaldıklarını söyledi.



İsrail Sağlık Bakanlığı da çatışmalarda yaralanan ve İsrail hastanelerinde tedavi gören Filistinlilerin "infaz edilmesi" olasılığının olduğu söyledi.



Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, El-Kassam Tugayları üyesi en az üç kişinin İsrail hastanelerinde, İsraillilerle aynı bölümlerde tedavi gördüğü kaydedildi. Hastane yetkililerinin, yaralı Filistinlileri kabul etmek zorunda kaldıkları, yaralı Filistinlilerin kapalı bir askeri tesise nakledilmeleri yönünde çağrıda bulunduğu ifade edildi.



