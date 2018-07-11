NATO zirvesi sonuç bildirisi açıklandı. Güney sınırının tehdit olarak görüldüğü bildiride "Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı önlemleri arttıracağız." denildi. Bildiride Suriye, Rusya ve İran'ın eylemlerinden kaygı duyulduğu belirtildi.

Brüksel'de 29 ülke liderinin katılımıyla gerçekleştirilen NATO zirvesi sonrası sonuç bildirisi yayınlandı. Açıklanan sonuç bildirisinde, "Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı önlemleri arttıracağız." denildi.



Güney sınırından gelen tehditlere karşı önlemlerin artırılacağı belirtilen bildiride meşru Suriye devleti düşman ilan edildi. Suriye'nin önemli kısa menzilli füze envanterine sahip olduğu ve bunların Türkiye'ye ulaşabildiği öne sürüldü.Sonuç bildirisini açıklayan isim NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg oldu.



Bildiride Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Rusya ve İran da hedef alındı.



"Rusya'nın son dönemdeki faaliyetlerinin istikrar ve güvenliği azaltığı" belirtilirken "İran'ın füze programıyla Ortadoğu'daki eylemlerinden kaygı duyulduğu" ifade edildi.



Güney sınırının tehdit olarak görüldüğü bildiride "Güneyden kaynaklanan ve giderek artan güvenlik tehditlerine yanıt vermek için Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirleri esasen tüm ittifakın güvenliğine katkıda bulunmaktadır ve bu tedbirler bütünüyle uygulanacaktır" değerlendirmesine yer verildi.



Zirve başlamadan ABD ve Avrupa arasındaki söz düellosu yaşanmıştı ancak NATO içinde birliktelik vurgusu yapılarak AB ülkeleri ile ABD arasındaki gerilime değilmedi.



ulusal.com.tr