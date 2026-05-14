NATO'da büyük çatlak! Atlantik cephesinde taşları yerinden oynatan o açıklama...

Uluslararası Kamu Hukuku Profesörü Dr. Muhammed Mehran, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun açıklamalarını transatlantik ilişkilerde bir “stratejik kırılma” olarak tanımladı. Mehran’a göre, Washington’un NATO ile ilişkilerini “gözden geçirme” çıkışı, ABD’nin Avrupa güvenliğini tek başına garanti ettiği klasik dönemin fiilen kapandığını gösteriyor.

Onlarca yıldır süregelen koruma modelinin yerini artık askeri ve siyasi maliyetlerin paylaşıldığı, karşılıklı çıkarların ön planda olduğu yeni ve sert bir sistemin aldığını belirten Mehran, ittifakın geleceğinin belirsizliğine dikkat çekti.

ÜS KRİZİ: EGEMENLİK Mİ, SADAKAT Mİ?

Rubio’nun, Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik operasyonlarda üslerini kullandırmaması durumunda ABD’nin NATO’daki varlığını sorgulamasını değerlendiren Mehran, bu durumun Washington’daki derin rahatsızlığı yansıttığını ifade etti. Özellikle Fransa, İspanya ve İtalya’nın tutumuna değinen uzman, hukuki boyutu şu sözlerle özetledi:

“1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5’inci maddesi, bir üyeye saldırıyı tüm ittifaka yapılmış sayıyor, ancak üye devletleri, kolektif savunma kapsamı dışındaki Amerikan operasyonları için kendi topraklarını ve üslerini açmaya zorunlu kılmıyor.”

Mehran, Avrupalı ülkelerin bu tavrının bir yükümlülük ihlali değil, “egemenlik haklarının kullanımı” olduğunun altını çizdi.

"AVRUPA BİR TERCİH YAPMAK ZORUNDA"

Mısırlı uzman, Rubio’nun NATO’yu Washington’un küresel nüfuzunu genişletme aracı olarak gördüğünü, Avrupa’nın ise artık kendisini bir uygulama alanı olarak hissetmeye başladığını belirtti. Polonya, Birleşik Krallık ve Fransa’nın artan savunma harcamalarına rağmen krizin sürdüğünü hatırlatan Mehran, asıl meselenin para değil, “Avrupa’nın ABD’nin askeri politikasına tamamen tabi olma isteksizliği” olduğunu vurguladı.

Mehran’a göre Avrupa bugün kritik bir eşikte: Ya Amerikan stratejisine tamamen eklemlenecek ya da kendi savunma ve siyasi özerkliğini inşa edecek. Bu krizin derinleşmesi durumunda, ABD etkisinin zayıfladığı çok kutuplu bir dünyaya geçişin hızlanabileceği öngörülüyor.

Kaynak: Sputnik Türkiye