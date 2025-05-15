NATO'dan Türkiye'ye barış övgüsü: "Türkiye, tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip”

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin barış sürecindeki kilit rolüne dikkat çeken Rutte, “Türkiye tüm taraflarla iyi ilişkileri sayesinde büyük bir rol oynuyor” dedi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
NATO'dan Türkiye'ye barış övgüsü: "Türkiye, tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip”
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Antalya’da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BARIŞ İÇİN GÖZLER YİNE TÜRKİYE'DE

Ukrayna'nın ateşkese ve müzakerelere hazır olduğunu belirten Rutte,  "Ukrayna'nın ateşkes ve acil müzakerelere hazır olduğu çok net. Bu, kesinlikle açık. Top artık açıkça Rus sahasında. Ne yaptıklarını, neden burada olduklarını veya olmadıklarını açıklamalılar." ifadelerini kullandı. 

Ukrayna ile Rusya arasındaki iletişim kopukluğunu ABD Başkanı Donald Trump'ın onardığını kaydeden Rutte, "(İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakereleri) Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye, tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip." ifadesini kullandı.

Rutte, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan liderliğinde süreci olumlu sonuçlandırabileceğine inandığını belirtti.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ ANTALYA BULUŞMASI

Antalya’daki toplantının ikinci gününde konuşan Rutte, Haziran ayında Lahey’de yapılacak NATO Zirvesi öncesinde, ittifak üyeleriyle önemli başlıkları ele aldıklarını açıkladı. Gündemde öne çıkan konular arasında Rusya tehdidi, Çin ordusunun inşası, terörizmle mücadele ve savunma sanayi yatırımları yer aldı.

Rutte, NATO’nun kendini koruyabilmesi için daha fazla savunma harcaması yapılması gerektiğini vurguladı. Henüz yüzde 2 savunma bütçesi hedefini yakalayamayan 8 NATO ülkesi bulunduğuna işaret eden Rutte, “ABD gibi ülkelerin bu konuda beklentileri var” dedi.

Basın toplantısında Almanya'nın Eurofighter uçak satışıyla ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren Rutte, NATO üyelerinin birbirlerine silah satışında kısıtlama getirmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisinde etkileyici bir ilerleme kaydettiğini vurgulayan Rutte, Türk savunma şirketlerinin Avrupa, ABD ve Kanada’daki firmalarla yaptığı işbirliklerine dikkat çekti.

Gözler Dolmabahçe'de! Rusya ve Ukrayna yeniden müzakere masasına oturuyorGözler Dolmabahçe'de! Rusya ve Ukrayna yeniden müzakere masasına oturuyorDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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