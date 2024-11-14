NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’nın, kontrolündeki bölgelerden çekilmeyi durdurması için Kiev’e silah tedarikinin artırılması çağrısı yaptı. Polonya ziyaretinde konuşan Rutte, "Ukrayna'nın toprak kaybetmekten cepheyi istikrara kavuşturma pozisyonuna geçebilmesi için Kiev'e savunma yardımı akışının devam etmesini sağlamamız gerekiyor" dedi.

Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki konusunda ABD ve Batı'yı defalarca uyarmıştı. Moskova, Kiev'e yapılan silah sevkiyatının çözüm sürecini engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini belirtmişti.

Öte yandan İngiliz The Economist dergisi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, ordu ve danışmanları tarafından cephedeki durum ile ilgili yanlış bilgilendirildiğini yazdı. Dergiye konuşan bir askeri görevli, "Ordu, evde yangın çıkmaması için en olumsuz haberleri sansürlüyor" ifadelerini kullandı.

The Economist ayrıca, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın Kiev'e, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden ve Rusya’nın kontrolündeki topraklardan vazgeçmeyi öngören "Vance Formülü" temelinde müzakereler önereceğini yazdı.

New York Times gazetesi de Ukrayna için güvenlik garantilerinin toprak meselesinden daha önemli hale geldiğini bildirdi.