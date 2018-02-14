ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilgili sorulara yanıt verdi. Nauert'e yöneltilen sorular arasında Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adının değiştirilmesi ve Cumhurbaşkaşkanı Erdoğan'ın "Osmanlı tokadı" söylemleri de vardı.

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatıyla Amerika'nın desteklediği terör örgütlerinin kökünü kazıması, iki ülke arasında gerilimi iyice arttırdı.



Perşembe günü Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la yapılacak kritik görüşme öncesinde, ABD Dışişileri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten Türkiye ile igili açıklamalar geldi.



Neuert düzenlediği basın toplantısında "Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini" anlıyoruz dedi ancak "IŞİD"le mücadele" adı altında Suriye'den çekilmeyeceklerinin de altını çizdi.



Nauert, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyaretinin, konunun ABD tarafından ne kadar ciddiye alındığını gösterdiğini söyledi.



Amerikaı sözcüye Erdoğan'ın bu sözleri de soruldu fakat Nauert bu soruyu yanıtsız bıraktı.



Neurt, Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adının "Zeytin Dalı" olarak değiştirilmesi kararı ile ilgili soruya ise ""Konu Türkiye'nin iç meselesi" diye yanıt verdi.







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