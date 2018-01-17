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Nazarbayev, ABD Başkanı Donald Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Amerika ziyaretiyle önemli mesajlar verdi

Nazarbayev, ABD Başkanı Donald Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ABD Başkanı Donald Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret etti.

Baş başa görüşen iki lider, daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.

ABD Başkanı, Kazakistan'ın Amerika'nın en önemli müttefiklerinden ve ekonomik ortaklarından olduğunu dile getirdi.  Güneydoğu Asya stratejilerinde Kazakistan'ın rolüne işaret etti.

ABD'nin Afganistan'da terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamında Kazakistan'ın verdiği desteğin kritik olduğunu belirtti Trump. Bu desteğin devamını umduklarını ifade etti.

Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin nükleer silahlardan arındırılması süreciyle ilgili diplomatik adımlarda Kazakistan'ın desteğini önemsediklerini kaydetti. Trump, ABD ile Kazakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin de giderek derinleştiğine işaret etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev de Afganistan'ın terör unsurlarından arındırılması noktasında Washington yönetimi ile yakın çalıştıklarını kaydetti. Nazarbayev, şimdiye kadar Afganistan'a 75 milyon dolar insani ve teknik destek sağladıklarını belirtti.

Nazarbayev, bir zamanlar kendilerinin de nükleer silahlara sahip olduğunu, ancak bundan gönüllü olarak vazgeçtiklerini söyleyerek, "Sanıyorum Kazakistan nükleer silah peşinde olan diğer ülkelere bu konuda söz söyleme hakkına sahiptir. İran'a bu şekilde konuşuyoruz, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile bu şekilde konuşacağız."dedi. Kore konusunun  ABD, Çin ve Rusya'nın ortak çabalarıyla çözülebileceğini sözlerine ekledi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Kazakistan Cumhurbaşkanı #amerika
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