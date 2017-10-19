Yaşlılığına rağmen son yıllarına kadar filmlerde rol alan Darrieux, 140 filmde oynamıştı

İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'yı işgal eden Nazilerle iş birliği yapması nedeniyle eleştirilen Fransız aktris Danielle Darrieux, 100 yaşında hayatını kaybetti.



1930'lu yıllarda uluslararası üne kavuşan Darrieux'un, Paris yakınlarındaki evinde öldüğü bildirildi.



Hayatı boyunca 140 filmde rol alan Darrieux'un Fransa'yı işgal eden Nazilerin Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in Nazi propagandası için kurdurttuğu stüdyonun filmlerinde yer alması büyük tepkilere neden olmuştu.



Darrieux, daha sonra, Nazilerin elinde bulunan diplomat eşi Porfirio Rubirosa'yı kurtarmak için Nazi filmlerinde oynadığını açıklamıştı.



Darrieux eşi serbest bırakıldıktan sonra bu stüdyo ile çalışmaya son vermiş ve sahte kimlikle yaşamaya başlamıştı.



Son yıllara kadar filmlerde rol almaya devam eden Darrieux, İkinci Dünya Savaşı sonrasında da bu savaşı anlatan Fransız filmlerinde oynamıştı.