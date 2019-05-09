İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçlerinin Nazi Almanyasına karşı kazandığı zaferin 74. yıldönümü kutlandı. Moskova'daki Kızıl Meydan'da yapılan tören gövde gösterine dönüştü.

Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçleri karşısındaki yenilgisinin 74. yıldönümü törenlerle kutlandı.Başkent Moskova’daki, Kızıl Meydan’da Zafer Bayramı geçidi düzenlendi.Gösterilerde ilkler de yaşandı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bu sene ilk defa kullanılacak özel üretim Aurus cabriolet araçla kutlamalara katıldı.Jukov Askeri Havacılık ve Uzay Akademisi Kadın taburu da törende ilk kez yer aldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü'nü 'gurur ve vicdan' göstergesi ve her zaman ihtiyatlı olma gerekliliğinin anımsatıcısı olarak niteledi.Putin, Kremlin Sarayı'nda verdiği resepsiyonda konuştu.Rus lider, yıkıcı silahın hem cephede hem de cephe arkasında kendi kanından, soyundan olanları korumak için bir ve bütün olan halkın elinde bulunduğunu vurguladı.