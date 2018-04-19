"Asperger sendromuna" ismini veren bilim adamının, Nazilerin "ırk temizliği" adı altında yapılan ötanazi programına destek verdiğini gösteren belgeler bulundu.

Asperger sendromuna adını veren Avusturyalı çocuk doktoru Hans Asperger'in, Nazi Almanyası'nda doğuştan ve genetik hastalıklara sahip ya da engelli çocukların öldürülmesinde belirleyici rol oynadığı öne sürüldü.



Viyana Tıp Üniversitesinden tıp tarihçisi Herwig Czech'in yürüttüğü 8 yıllık araştırmada Asperger'in, Nazi Almanyası'nda "ırk temizliği" adı altında yapılan ötanazi programına destek verdiğini gösteren belgeler ortaya çıkarıldı.



Czech'in Asperger'in kişisel dosyalarına ve hasta kayıtlarına dayanarak yaptığı araştırmada bilim adamının, Nazi döneminde "yaşamaya değer görülmeyen" zihinsel engelli çocukları belirlediği ve ötanazi programına dahil edilmeleri için Ciddi Kalıtsal ve Doğuştan Hastalıkların Bilimsel Kaydı Komitesine rapor ettiği kaydedildi.



Söz konusu çocukların, komitenin onayıyla gaz odalarında öldürüldüğü ya da aç bırakılarak ölüme terk edildiği belirtildi.



Asperger'in de çalıştığı Viyana'daki "Am Spiegelgrund" kliniğinde 1940-1945 yılları arasında Nazilerin ötanazi programı çerçevesinde yaklaşık 800 engelli veya doğuştan ve kalıtsal hastalıklara sahip çocuk öldürülmüştü. Bu çocukların ölüm sebepleri, kayıtlara "zatürre" olarak geçilmişti.



Liderleri Adolf Hitler"in ideolojisi çerçevesinde saf ırkı korumak için çeşitli programlar yürüten Nazi rejimi, doğuştan ya da genetik hastalığı olan, engelli çocuklara ötanazi uyguluyordu. "Aktion T4" adlı ötanazi programı çerçevesinde 1939 ve 1945 yılları arasında 300 binden fazla çocuk, Almanya, Avusturya, Polonya ve o zamanki adıyla Çekoslovakya'daki kliniklerde öldürülmüştü.



Asperger, 1944'te yayımladığı çalışmasında daha sonradan kendi adıyla anılacak sendromu "empati yoksunluğu, arkadaş edinememe, monolog şeklinde konuşma, özel bir ilgi alanına aşırı derecede yoğunlaşma ve sakarlık gibi semptomlarla kendini gösteren psikopati" olarak tanımlamıştı.



Araştırmanın sonuçları "Molecular Autism" isimli dergide yayımlandı.