Ne aşısı var ne ilacı... Tarihin en yıkıcı virüs dalgası yayılıyor! Küresel salgın kapıda mı?

Afrika genelinde endişeye yol açan son salgın, virüsün "Bundibugyo" adı verilen ve diğer türlerine kıyasla daha nadir görülen bir suşundan kaynaklanıyor. Geçmişteki büyük salgınlara yol açan Zaire türüne karşı etkili aşılar ve tedaviler geliştirilmiş olsa da, Bundibugyo türü için henüz onaylanmış resmi bir aşı veya tedavi yöntemi bulunmuyor.