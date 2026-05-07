Nehirde yakalanan timsahın midesinden 6 terlik çıktı! Polis kayıp vakalarını araştırıyor

Güney Afrika'daki sel felaketinde kaybolan iş insanı Gabriel Batista'yı arama çalışmaları sırasında öldürülen dev timsahın midesinden insan kalıntıları ve 6 adet terlik çıkarıldı. Polis ekipleri, hayvanın midesinde bulunan terliklerin bölgedeki diğer kayıp vakalarıyla bağlantısını araştırıyor.

Simge Sarıyar
Mpumalanga eyaletinde yer alan Komati Nehri'nde, ülkenin kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonrası sel sularına kapıldığı düşünülen 59 yaşındaki Gabriel Batista için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz hafta aracı sular altındaki alçak bir köprüde boş halde bulunan iş insanını arayan ekipler, nehirde şişkin ve hareketsiz duran bir timsah tespit etti.

500 KİLOLUK DEV TİMSAHIN MİDESİNDEN 6 TERLİK ÇIKTI

Ekipler tarafından Batista'ya saldırarak ölümüne sebep olduğu şüphesiyle etkisiz hale getirilen timsahın 4,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi. Timsahın midesinde yapılan incelemelerde insan kalıntılarına ve 6 adet terliğe ulaşıldı.

DİĞER KAYIP VAKALARIYLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Güney Afrika polisi, mideden çıkarılan kalıntıların kime veya kimlere ait olduğunu belirlemek üzere soruşturma başlattı. İnsan kalıntılarının Gabriel Batista’ya ait olup olmadığı gerçekleştirilecek DNA testinin ardından netlik kazanacak.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, mideden çıkan terliklerin başka kurbanlara ait olma ihtimalinin değerlendirildiği ve bölgede daha önce yaşanan diğer kayıp vakalarıyla bağlantısının titizlikle araştırıldığı ifade edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

güney afrika Timsah
