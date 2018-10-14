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Nepal'de 9 dağcı hayatını kaybetti

Nepal'de zirve tırmanışı yapan 5 dağcı ile kendilerine kılavuzluk eden 4 rehber kar fırtınasında hayatını kaybetti.

Nepal'de 9 dağcı hayatını kaybetti

Nepal'deki Gurja Dağı'nda kaybolan 9 kişiden kötü haber geldi.

Zirve tırmanışı yaptıkları sırada çıkan kar fırtınasında kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ile onlara kılavuzluk eden 4 Nepalli rehber yaşamını yitirdi.

Arama çalışmaları için bölgeye giden helikopter, cesetlerin yerini havadan tespit etti ancak kurtarma ekibi, kötü hava koşulları nedeniyle iniş yapamadı.

Güney Koreli dağcılar ve rehberleri, Gurja Dağı'nın 7 bin 193 metredeki zirvesine çıkmayı amaçlıyordu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #nepal #gurja dağı
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