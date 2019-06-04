Arap ülkelerinden yetkililer, Amerika'nın Filistin'deki İsrail işgalini kalıcı hale getiren anlaşma planına karşı Beyrut'ta düzenlenen konferansta bir araya geldiler. Konferansta, anlaşmanın Filistinlileri haklarından daha fazla mahrum etmeyi amaçladığı belirtildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu , "İsrail ile işbirliği içinde olan çok fazla Arap ülkesi var" dedi.

Arap yetkililer, Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta düzenlenen "Yüzyılın Anlaşması" başlıklı konferansa bir araya geldiler.Katılımcılar, söz konusu anlaşmayı "Amerika kökenli bir Orta Doğu planı" olarak ele aldılar.Konferansta, Amerika'nın sunduğu bu planın Filistinlileri haklarından daha fazla mahrum etmeyi amaçladığı belirtildi.Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu , İsrail'de Kudüs'ün işgalinin kutladığı resmi bir törende açıklamalarda bulundu.Netanyahu konuşmasında, İsrail ile işbirliği yapan çok sayıda Arap ve İslam ülkesi olduğunu söyledi.İsrail Başbakanı, konunun hassasiyeti sebebi ile bu ülkelerin isimlerini açıklayamayacağını belirtti.Aynı zamanda Netanyahu, İran'ın Hizbullah'a yılda 700 milyon dolar para transferi yaptığını da iddia etti.