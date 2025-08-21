Netanyahu ateşkesi hiçe saydı! Hamas kabul etse bile Gazze’yi işgal edeceklerini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmesi halinde dahi Gazze’yi işgal edeceklerini açıkladı.

Netanyahu, Sky News Australia televizyonuna verdiği röportajda, sunucunun “Hamas’ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail’in Gazze’yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği” sorusuna, “Bunu her halükarda yapacağız. Hamas’ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı.” yanıtını verdi.

Gazze’ye yönelik saldırıların ancak 50 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması şartıyla sona ereceğini ifade eden Netanyahu, “Amacımız bu. Tüm esirleri kurtarmak, Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi silahsızlandırmak.” dedi.

YEDİ CEPHEDE SAVAŞ

Netanyahu ayrıca, İsrail’in “yedi cephede savaş verdiğini” ve İran ile bölgedeki vekil güçlere karşı yürütülen mücadeleyi tamamlamak üzere olduklarını ileri sürdü.

Hamas’ın ateşkesi kabul etmesi üzerine açıklama yapan İsrailli yetkililer ise Tel Aviv yönetiminin tutumunda değişiklik olmadığını belirtti. Esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduklarını ifade ettiler.

NE OLMUŞTU?

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün sabah Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in sunduğu Gazze kentini işgal planını onayladı. Akşam saatlerinde İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, işgale hazırlık kapsamında Gazze kenti çevresine saldırıların başladığını duyurdu. Söz konusu operasyona “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgali planına onay vermişti. Basında çıkan haberlerde, ordunun kentin işgaline eylül ayından önce başlamasının beklenmediği, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinlinin güneye sürgün edileceği, ardından kentin kuşatılarak yoğun saldırılar sonrası işgal edileceği yazıldı. İkinci aşamada ise Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967–2005 yılları arasında 38 yıl boyunca Gazze Şeridi’ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze, 18 yıldır abluka altında bulunuyor.