Almanya'nın Münih kentindeki Güvenlik Konferansı'nda konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail hava sahasında düşürüldüğünü belirttiği İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) parçasını göstererek "Tahran'ın tiranlarına bir mesajım var. İsrail'in kararlılığını test etmeyin" dedi.
Münih'teki Güvenlik Konferansı'nda konuşan Netanyahu İran'ı 'dünyadaki en büyük tehdit' olarak niteledi, gerekirse sadece İran'ın Ortadoğu'daki müttefiklerine karşı değil, İran'a karşı da harekete geçebileceklerini söyledi.
Konuşmasında bu ay İsrail hava sahasında düşürüldüğü belirtilen İran yapımı bir İHA'nın parçasını gösteren Netanyahu "İsrail asle rejimin (İran) terör ilmeğini boynumuza geçirmesine izin vermeyecek. Gerekirse sadece İran'ın vekillerine karşı değil kendisine karşı da harekete geçeriz" ifadelerini kullandı./Sputnik
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