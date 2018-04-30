İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah programının bulunduğunu, buna dair ellerinde kanıt olduğunu iddia etti.

BM Güvenlik Konesyi'nin 5 daimi üyesi artı Almanya'nın (5+1) İran'la uzun yıllar süren müzakerelerin ardından 2015 yılında vardıkları nükleer anlaşmayı başından beri sabote etmek için elinden geleni ardına koymayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bu kez ABD'in Irak'ı işgal etmesinden önce Saddam'ın olmayan kitle imha silahlarıyla ilgili sunumlarını hatırlatan bir şovla uluslararası kamuoyunun karşısına çıktı.



Sputnik'in aktardığı habere göre, İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerine dair ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu öne süren Netanyahu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.



İsrail lideri, 'İran yönetiminin daha önce hiç nükleer silah geliştirmeye çalışmadığını savunduğunu, ama ele geçirdikleri yarım ton İran belgesinin geçmiş nükleer silah programlarını kanıtladığını' öne sürdü.



'Ele geçirdikleri 100 binden fazla belgenin nükleer anlaşmanın yalanlar üzerine kurulu olduğunu kanıtladığını' ortaya atan Netanyahu, 'ellerindeki belgelerin İran'ın tüm dünyaya yalan söylediğini kanıtladığı' iddiasında ısrar etti.



Arka tarafa klasörlerin dizildiği bir kütüphane koyan ve büyük ekradan PowerPoint programıyla İngilizce konuşarak sunum yapan İsrail lideri, İran'ın nükleer silah arşivinden 55 bin sayfa belge ve 183 CD'yi takdim ettiğini, bunları ABD yönetimiyle de paylaştığını söyledi.





Trump’tan Netanyahu’nun açıklamalarına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun İran’ın nükleer programıyla ilgili açıklamalarının hemen ardından konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soru üzerine, “Bu, Amerika için korkunç bir anlaşma” diyen Trump, “Yine de bu, yeni bir anlaşma müzakere etmeyeceğimiz anlamına gelmez” dedi.



Önceden duyurdu

Netanyahu'nun bu akşam İran'la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin önemli bir açıklama yapacağı ifade edilmişti.

Netanyahu'nın Tel Aviv'de konuşma yapacağı ifade edilmiş, konuşmanın dün gece Suriye'de yine İranlıların konuşlandığı bir üssü vurduklarına dair iddiaları değil, İran'la nükleer anlaşmayı ele alacağı belirtilmişti.

İsrailli bir gazeteci, Netanyahu'nun İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşma konusunda 'yeni istihbarat bilgilerini' açıklayacağını öne sürmüştü.





ulusal.com.tr