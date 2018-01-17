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Netanyahu'dan Kudüs açıklaması: ABD bu yıl taşıyacak

Hindistan'da Delhi'den Gucerat'a giderken uçakta gazetecilere konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kudüs'ü ile ilgili açıklamalar yaptı. Netanyahu, kesin görüşünün "ABD'nin büyükelçiliğini insanların düşündüğünden daha kısa sürede, 1 yıl içinde taşıyacağı yönünde" olduğunu açıkladı

Netanyahu'dan Kudüs açıklaması: ABD bu yıl taşıyacak

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD'nin, büyükelçiliğini bu yıl içinde Kudüs'e taşıyacağını söyledi

'Yeni bir çağın başlangıcı' olarak nitelediği Hindistan ziyaretine devam eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD'nin, büyükelçiliğini bu yıl içinde Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

Delhi'den Gucerat'a giderken uçakta gazetecilere konuşan Netanyahu, ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı mali yardımın büyük bölümünü kesmesiyle ilgili görüşü sorulan Netanyahu, şu anda ABD'de daha önce hiç görülmemiş 3 şey yaşandığını söyledi. Netanyahu bahsettiği 3 şeyin ilkinin büyükelçiliğin taşınması meselesi olduğunu belirtip "Kesin görüşüm, ABD'nin büyükelçiliğini insanların düşündüğünden daha kısa sürede, 1 yıl içinde taşıyacağı yönünde" dedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, ikinci maddenin İran olduğunu söyleyen Netanyahu "İran konusunda çarpıcı değişiklikler var. Başkan Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili gerekli değişiklilere vakit ayırdı" diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #netanyahu #Kudüs #israil #abd #büyükelçilik
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