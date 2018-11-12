İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa ziyaretini yarıda keserek, İsrail'e dönme kararı aldığı duyuruldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa ziyaretini yarıda keserek, İsrail'e dönme kararı aldığı açıklandı.



İsrail Başbakanlık Ofisi, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü törenleri için Paris'e giden Netanyahu'nun ziyareti yarıda keserek, İsrail'e döneceğini duyurdu.



Açıklamada, "Güneyde meydana gelen olaylar nedeniyle, Başbakan (Netanyahu) Paris ziyaretini kısaltarak bu akşam İsrail'e dönecek." ifadesine yer verildi.



Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün saat 10.00'da Netanyahu'yu Elysee Sarayı'nda kabul edeceğini duyurmuştu.



İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 6 Filistinli'nin şehit olduğu, 7 Filistinli'nin de yaralandığı açıklanmıştı.