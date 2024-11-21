Netanyahu hakkında yakalama kararı
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, (UCM) Gazze'de savaş suçu ı̇şledı̇klerı̇ gerekçesiyle İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.
CİNAYET VE ZULÜM SUÇLAMALARI
Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler işlediklerine dair "makul gerekçeler" bulunduğunu açıkladı. Bu suçlamalar, Gazze'deki sivillere yönelik saldırılardan kaynaklanıyor.
MAĞDURLARIN HAKLARI GÖZETİLİYOR
UCM, bu kararların açıklanmasının mağdurların ve ailelerinin adalet arayışında önemli bir adım olduğunu ifade etti. Mahkeme, cinayet ve zulüm gibi ağır suçların cezasız kalmaması gerektiğini belirtti.